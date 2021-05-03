«Атлетико» собирается предложить контракт Хюсаю из «Наполи»

Calcio Mercato утверждает, что Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».
27-летний правый защитник 30 июня должен получить статус свободного агента, когда подойдет к концу его контракт с «Наполи».
Уровень игры Хюсая устраивает главного тренера мадридцев Диего Симеоне, а руководству клуба нравится возможность приобрести качественного футболиста при минимальных затратах в условиях падения доходов на фоне коронавируса.
В нынешнем сезоне албанец сыграл за «Наполи» 25 матчей, сделав три результативных передачи. За клуб из Неаполи Хюсай выступает с августа 2015 года. Его приобрели у «Эмполи» за 5 млн евро.
источник: Calciomercato.com