«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко, одолев в гостях «Рубин»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 36' Шарлотт Хорнет 97 Бостон Селтикс 87 П1 1.18 П2 4.50
Англия - Премьер-лига перерыв Астон Вилла 1 Вест Бромвич А 1 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Италия - Серия А 2-я четверть Варезе 22 Триест 18
Испания - Сегунда 1-й тайм, 28' Тенерифе 0 Кастельон 0 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Италия - Серия А 2-я четверть Умана Рейер 27 Тревизо 15
Италия - Серия А 2-я четверть Фортитудо 25 Канту 22
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 2-я четверть Кремона 31 Брешия 28
Италия - Серия А 2-я четверть Динамо Сассари 22 Реджана 28
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Аталанта 0 Болонья 0 П1 1.30 Х 6.30 П2 7.30
Аргентина - Примера 1-й тайм, 13' Расинг А 0 Колон 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.60
Испания - Примера не начался Атлетик Б 0 Атлетико М 0 П1 5.00 Х 3.50 П2 1.82
Португалия - Примейра не начался Брага 0 Спортинг 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Франция - Лига 1 не начался Лион 0 Лилль 0 П1 2.05 Х 3.55 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.60 Х 4.20 П2 2.32
Португалия - Сегунда 22:30 Арока 0 Вилафранкензе 0 П1 1.53 Х 3.80 П2 6.30
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Бруклин Нетс 0 Финикс Санз 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.62 П2 2.35
«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко, одолев в гостях «Рубин»
25 апреля 20:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко, одолев в гостях «Рубин»

Казанский клуб позволил «Спартаку» оторваться на четыре очка.

В заключительном матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле проиграл «Краснодару» с результатом 0:1.

На 17-й минуте после передачи Виктора Классона гостей вывел вперед Алексей Ионов.

«Краснодар» одержал первую победу под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. После назначения белоруса «быки» уступили в гостях «Арсеналу» (0:1) и дома сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

Прошлый раз краснодарская команда выигрывала еще под руководством Мурада Мусаева, когда 14 марта разгромила в Саранске «Тамбов» (4:0) в рамках 22-го тура.

«Рубин» занимает четвертое место, оставшись с 46 очками. Команда Леонида Слуцкого по дополнительным показателям опережает «Сочи», ЦСКА и «Динамо». Ранее казанский клуб одержал три победы подряд.

«Краснодар» с 38 очками находится на десятой строчке таблицы.

1 мая состоятся матчи «Рубин» – «Динамо» и «Краснодар» – «Сочи».

Чемпионат России

27-й тур

«Рубин» (Казань) – «Краснодар» – 0:1 (0:1)

Голы: Ионов, 17.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Самошников, Зотов, Старфельт, Евтич, Хван Ин Бом (Мусаев, 82), Шатов (Игнатьев, 73), Абильгор, Зуев (Бакаев, 60), Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Панталеао, Мартынович, Смольников, Ионов (Сорокин, 90+3), Газинский (Стоцкий, 84), Классон, Вильена, Ольссон, Вандерсон (Кабелла, 78), Берг (Ари, 84).

Предупреждения: Уремович, 52 – Смольников, 6, Газинский, 29.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Оттава" уступила "Ванкуверу", несмотря на гол и пас ДадоноваПолезные советы: как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими рукамиВалентина Шевченко прокомментировала предстоящий поединок с Джессикой АндрадеНазывал себя нищим, бежал из Советского Союза, стал легендойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика