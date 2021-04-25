«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко, одолев в гостях «Рубин»

В заключительном матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле проиграл «Краснодару» с результатом 0:1.

На 17-й минуте после передачи Виктора Классона гостей вывел вперед Алексей Ионов.

«Краснодар» одержал первую победу под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. После назначения белоруса «быки» уступили в гостях «Арсеналу» (0:1) и дома сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

Прошлый раз краснодарская команда выигрывала еще под руководством Мурада Мусаева, когда 14 марта разгромила в Саранске «Тамбов» (4:0) в рамках 22-го тура.

«Рубин» занимает четвертое место, оставшись с 46 очками. Команда Леонида Слуцкого по дополнительным показателям опережает «Сочи», ЦСКА и «Динамо». Ранее казанский клуб одержал три победы подряд.