Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Арминию»

Менхенгладбахская «Боруссия» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу победила билефельдскую «Арминию» со счетом 5:0.

Дублем в матче отличился швейцарский нападающий Брель Эмболо (6-я и 69-я минуты встречи), также по голу забили французский форвард Маркус Тюрам (15), алжирский защитник Рами Бенсебени, реализовавший пенальти, (18) и французский нападающий Алассан Плеа (85).

После победы «Боруссия» набрала 46 очков и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. У «Арминии» 30 набранных баллов, клуб находится на 15-й строчке, имея на одно очко больше чем у «Кельна», который находится на позицией ниже в зоне стыковых матчей.

В следующем туре 7 мая»Арминия» сыграет в гостях с «Гертой», а днем позже менхенгладбахская »Боруссия» сыграет против «Баварии» также на выезде.

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