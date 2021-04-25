«Рома» проиграла в гостях у «Кальяри»

В 33-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле обыграл «Рому» с результатом 3:2.
Греческий защитник хозяев Хараламбос Ликояннис открыл счет на четвертой минуте, но на 27-й «Рома» отыгралась благодаря голу испанского форварда Карлеса Сайоля.
После перерыва «Кальяри» добился перевеса 3:1. На 57-й минуте отличился румын Рэзван Марин, а на 64-й – бразилец Жоао Педро.
На 69-й аргентинский защитник римлян Федерико Фасио отличился после подачи углового, однако команда Паулу Фонсеки не смогла избежать поражения.
Клуб с острова Сардиния набрал 31 очко, одержав третью победу подряд, и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 17-е место. «Кальяри» по дополнительным показателям опережает «Беневенто».