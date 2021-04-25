Кавазашвили - об удалении Ахметова: Хотел бы дать совет ЦСКА, чтобы они угомонили мальчика

«ЦСКА, имея в наличии жестких мальчиков, не смог смириться с инициативой «Спартака». Они начали играть грубовато. Часто шли в стык, нарушали правила — в этом преуспел Ахметов. Я боялся, что он мог сломать кого-нибудь. Не первый раз замечаю за ним такую игру. Хотел бы дать совет руководству ЦСКА, чтобы они угомонили этого мальчика. Он вместо пользы может принести только огорчения», - приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

На 34-й минуте матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0) Ильзат Ахметов сфолил против форварда соперников Александра Соболева. Главный судья встречи Павел Кукуян по совету VAR посмотрел повтор и показал хавбеку ЦСКА красную карточку.