«Севилья» на своем поле переиграла «Гранаду»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Гранаду» со счетом 2:1.
На 16-й минуте Иван Ракитич вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Во втором тайме Лукас Окампос (56) увеличил преимущество «Севильи». Гол престижа на 91-й минуте с пенальти забил Роберто Сольдадо.
«Севилья» набрала 70 очков и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Гранада» располагается на 8-й строчке с 42 баллами.
3 мая подопечные Хулена Лопетеги сыграют дома с «Атлетиком», 29 апреля «Гранада» в гостях сразится с «Барселоной».
источник: «Советский спорт»