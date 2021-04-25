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25 апреля 21:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Сельта» дома обыграла «Осасуну»

Клуб из Виго поднялся на девятое место в таблице испанской примеры.

В 32-м туре чемпионат Испании «Сельта» на своем поле одержала победу над «Осасуной» с результатом 2:1.

На 42-й минуте форвард хозяев Яго Аспас открыл счет после передачи Санти Мины. На 64-й перевес галисийцев увеличил Джейсон Мурильо, забив головой после углового Дениса Суареса.

На 77-й «Осасуна» отквитала один мяч, поскольку Роберто Торрес реализовал пенальти, однако избежать поражения команде из Памплоны не удалось.

«Сельта» поднялась на девятое место, набрав 41 очко.

«Осасуна» опустилась на десятую строчку таблицы, оставшись с 40 очками. Клуб из Наварры не проигрывал с 6 марта, когда дома уступил «Барселоне» 0:2. После этого памплонцы трижды кряду сыграли вничью и одержали три победы подряд.

30 апреля «Сельта» примет «Леванте». «Осасуна» 1 мая сыграет в гостях с «Реалом».

источник: «Советский спорт»
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