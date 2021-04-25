ЦСКА может уволить Бабаева, если клуб не попадет в еврокубки

По информации «Чемпионата» ЦСКА может расторгнуть контракт со своим генеральным директором Романом Бабаевым, в случае, если клуб не попадет в еврокубки.

На данный момент армейцы с 46 очками занимают шестое место в российской премьер-лиге (РПЛ), уступая «Рубину» и «Сочи» по дополнительным показателям. В следующем сезоне Россия имеет право заявить в еврокубки пять команд, две в Лигу чемпионов, одну в Лигу Европу и две в новый турнир Лигу конференций.

В последнем матче в рамках 27-го тура (РПЛ) ЦСКА уступил в гостях «Спартаку» (0:1).

Роман Бабаев занимает свой пост с 2007 года, за это время ЦСКА три раза становился чемпионом страны, а также выиграл четыре Кубка и пять Суперкубков России.