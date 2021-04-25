Валерий Масалитин: У ЦСКА некем было усилиться в матче со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал одну из причин проигрыша армейского клуба московскому «Спартаку» в матче 27-го тура российской премьер-лиги.

«По игре дерби получилось не очень. Было видно, что игра значила многое для обеих команд. Судейство очень неоднозначное — арбитры сломали игру. В ситуации с Ахметовым была максимум желтая карточка. Было видно, что футболисты ЦСКА физически подсели, при этом усилиться со скамейки было некем. В этой ситуации, когда в команде много травм, не было особого выбора для ротации. «Спартак» же после забитого гола уже ничего особо не хотел, играл на удержание», - приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что единственный гол встречи был забит на 52-й минуте шведским нападающим красно-белых Джорданом Ларссоном, а армейцы с 37-й минуты матча играли в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.