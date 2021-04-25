Александр Ширко: Ахметов даже не собирался играть в мяч, когда фолил против Соболева

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура чемпионата России против красно-белых.

«В последнее время судьями моменты трактуются по-разному, – цитирует Ширко «РИА Новости». – Нарушение со стороны Ахметова было, грубо и грязновато сыграл. Показалось, что даже не собирался играть в мяч. С одной стороны, красная карточка. С другой стороны, арбитр изначально даже не стал доставать и желтую карточку, и только VAR вмешался. Ахметов же совсем недавно уже удалялся с поля за грубую игру. Может, это перенастрой, эмоции. Должен был помнить тот момент, понимать ответственность».

Ахметов сфолил против форварда «Спартака» Александра Соболева на 34-й минуте, а рефери Павел Кукуян показал красную карточку на 37-й после просмотра видео.

«Спартак» в итоге обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил на 52-й минуте Джордан Ларссон.