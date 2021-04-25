Гончаренко - о победе «Краснодара» над «Рубином»: Важно было остановить снижение результатов команды

«Важно было остановить снижение результатов команды, нам это удалось. Играли чуть осторожнее, чем обычно играет «Краснодар» в защите, но ситуация этого требовала. По моментам, которые создали команды, наша победа закономерна, мы смотрелись острее. В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» выровнял игру благодаря заменам, но мы все равно неплохо держались», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Для 43-летнего специалиста победа над «рубином» стала первой в качестве наставника «Краснодара».

«Быки» занимают 10-е место в таблице, набрав 38 очков.