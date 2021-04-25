Защитник «Спартака» Кутепов получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга в матче 27-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Спартак» выиграл дерби против ЦСКА со счетом 1:0, а Кутепов провел на поле всю встречу, в компенсированное ко второму тайму время заблокировав лицом удар белорусского нападающего армейцев Ильи Шкурина.