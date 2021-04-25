«Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Вест Бромвичем»

Бирмингемская «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Бромвичем» в домашнем матче 33-го тура английской премьер-лиги со счетом 2:2.

На гол забитый с пенальти полузащитником «Астон Виллы» Анваром Эль-Гази на 9-й минуте матча «Вест Бромвич» ответил голами своих нападающих Матеуса Перейры, реализовавшего одиннадцатиметровый удар, и Мбайе Дианя на 23-й и 47-й минутах соответственно. Но бирмингемцы смогли уйти от поражения, благодаря голу полузащитника Кейнана Дэвиса, забитому на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

«Астон Вилла» с 45 очками занимает одиннадцатое место в АПЛ, у «Вест Бромвича» 25 баллов, клуб находится в зоне вылета, на 19-м месте, до спасительной 17-й строчки команду отделяет девять очков.

1 мая состоится матч «Эвертон» - «Астон Вилла», а 3 мая сыграют «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон

«Астон Вилла» - «Вест Бромвич» - 2:2 (1:1)