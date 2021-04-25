Уремович - о поражении «Рубина» от «Краснодара»: Стыдно, не помню, чтобы мы так плохо еще играли

«Сегодня «Краснодар» был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо еще играли. К тому же в такой важной игре. Но во втором тайме мы прибавили, начали играть в свой футбол и сразу создали моменты. Но этого недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Краснодар», - приводит слова Цремовича пресс-служба «Рубина».

Казанская команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. В активе «Рубина» 46 очков.

Уремович провел в текущем сезоне 23 матча, в которых заработал восемь желтых карточек.