Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить на своем поле «Болонью»

В составе победителей отличились Руслан Малиновский (22-я минута), Луис Мурьель (44, пен.), Ремо Фройлер (57), Дуван Сапата (59) и Алексей Миранчук (73).

Отметим, что для российского полузащитника этот третий гол за итальянский клуб в рамках серии А.

После этой победы «Аталанта» вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков. «Болонья» занимает 12-ю строчку с 38 баллами.

Добавим, что 2 мая команда из Бергамо сыграет в гостях с «Сассуоло», а «Болонья» примет на своем поле «Фиорентину».