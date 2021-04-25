Губерниев - о твите «Спартака»: Мелковато для солидной команды сбиваться на «конюшню»

«Твит «Спартака»? Несолидно как-то. Но иногда, знаете, как бывает: работает большая бригада, а кто-нибудь из этого общего ряда выбивается. Но, конечно, это очень странно — сбиваться на «конюшню». Для солидной команды это мелковато. Думаю, они уже выгнали того, кто это написал», - приводит Sport24.ru слова комментатора.

Напомним, что на официальной странице в твиттере «Спартака» после победы над ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России (1:0) появилась запись: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».