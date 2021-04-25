«Лилль» одержал волевую победу над «Лионом», уступая по ходу игры в два мяча

«Лилль» победил «Лион» в гостевом матче 34-го чемпионата Франции по футболу со счетом 3:2.

«Лион» забил свои голы первым, сначала забил Ислам Слимани (21), потом мяч в свои ворота отправил Жозе Фонте (35).

Но «Лиль» в ответ забил три мяча, турецкий нападающий Бурак Йылмаз оформил дубли (45-я и 85-я минуты матча), а также отдал голевую передачу на Джонатана Дэвида (60).

«Лиль» вернулся на первое место в чемпионате Франции набрав 73 очка, опережая идущего вторым «ПСЖ» на один балл. «Лион» - четвертый с 67 очками.

В 35-м туре Лиги 1 пройдут матчи «Лилль» - Ницца» и «Монако» - Лион».