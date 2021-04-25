Мадридский «Атлетико» уступил «Атлетику» в Бильбао

Мадридский «Атлетико» уступил в гостевом матче 32-го тура испанской примеры «Атлетику» из Бильбао (1:2).

У победителей забивали Алекс Беренгер (8-я минута) и Иньиго Мартинес (86). В составе гостей отличился Стефан Савич (77).

«Атлетико» продолжает лидировать в испанской примере с 73 очками после 33 игр, но у идущей третьей «Барселоны» 71 балл после 32 сыгранных матчей. У «Реала» тоже 71 очко, но после 33 встреч.

«Барселона» свой матч 33-го тура сыграет 29 апреля, противником будет «Гранада». Днем ранее «Атлетик» примет «Вальядолид».

«Атлетико» в своем следующем матче уже в рамках 34-го тура испанской примеры 1 мая сыграет в гостях против «Эльче».