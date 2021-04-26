Антон Фетисов - о скандальном твите «Спартака»: В «Твиттере» не общаются языком официальных писем

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов считает, что в том, что в твиттере «Спартака» ЦСКА назвали «конюшней» нет ничего оскорбительного.

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот - конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и Твиттер - это площадка, где не общаются языком официальных писем», - приводит слова Фетисова Телеграм-канал Василия Конова.

Напомним, что на официальной странице в твиттере московского «Спартака» после победы над ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России (1:0) появилась провокационная запись: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

На что в странице твиттера армейцев написали: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?»