Вратарь ЦСКА Акинфеев взял на себя вину за пропущенный в матче со «Спартаком» гол

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками за неудачную серию матчей и взял на себя вину за единственный гол в матче 23-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (0:1).

- Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которую никак не можем переломить. Мы проиграли закономерно: ни одного удара в створ, не было практически ни одного момента. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это нужно проходить, тем более, мне уже не 20 лет. В любом случае, надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет армейский дух и победы придут, - приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Армейский клуб в матче против «Спартака» потерпел третье поражение подряд, команда опустилась на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Кроме того, ЦСКА не смог пробиться в финал Кубка России, крупно уступив в полуфинале турнира «Локомотиву» (0:3).