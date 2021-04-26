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Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
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Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 7.30
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Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
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Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 11.5 Х 5.10 П2 1.33
26 апреля 07:14
автор: Степан Шереметьев

Корнеев - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Никто из игроков красно-белых при Тедеско сильно не прибавил

В игре 27-го тура РПЛ подопечные немецкого специалиста переиграли московских армейцев со счетом 1:0.

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев после матча 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1) поделился мнением о наставнике красно-белых Доменико Тедеско.

«Не считаю Тедеско тренером, при котором кто-то из игроков «Спартака» сильно прибавил. Да, видно, что команда старается действовать агрессивно, прессинговать. Но многие матчи Доменико проиграл как тренер. В частности, дерби с «Локо». Мне кажется, у себя в голове он создал слишком романтичный футбол. Но надо четко исходить из того, что ты имеешь. Да, он эмоционален, способен заряжать подопечных. Это хорошо. Но я все равно не сказал бы, что его уход будет для «Спартака» большой потерей», - приводит слова Корнеева «СЭ».

Напомним, что ранее Тедеско объявил, что покинет московский клуб в конце сезона. Немец возглавляет команду с 2019 года.

После этой игры «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков. У «Локомотива», который идет вторым, – 52. ЦСКА опустился на шестое место, оставшись с 46 очками. По дополнительным показателям команда Ивицы Олича уступает «Рубину» и «Сочи».

источник: «Спорт-Экспресс»
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