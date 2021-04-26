Корнеев - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Никто из игроков красно-белых при Тедеско сильно не прибавил

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев после матча 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1) поделился мнением о наставнике красно-белых Доменико Тедеско.

«Не считаю Тедеско тренером, при котором кто-то из игроков «Спартака» сильно прибавил. Да, видно, что команда старается действовать агрессивно, прессинговать. Но многие матчи Доменико проиграл как тренер. В частности, дерби с «Локо». Мне кажется, у себя в голове он создал слишком романтичный футбол. Но надо четко исходить из того, что ты имеешь. Да, он эмоционален, способен заряжать подопечных. Это хорошо. Но я все равно не сказал бы, что его уход будет для «Спартака» большой потерей», - приводит слова Корнеева «СЭ».

Напомним, что ранее Тедеско объявил, что покинет московский клуб в конце сезона. Немец возглавляет команду с 2019 года.

После этой игры «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков. У «Локомотива», который идет вторым, – 52. ЦСКА опустился на шестое место, оставшись с 46 очками. По дополнительным показателям команда Ивицы Олича уступает «Рубину» и «Сочи».