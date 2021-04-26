Мартынович - о матче «Рубин» - «Краснодар»: Сейчас наша цель - ставить игру

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0).

»«Рубин» - непростая команда, которая борется за еврокубки. Нам удалось контролировать игру. У соперника было всего два момента, да и то после фланговых подач. В конце нам пришлось сыграть вторым номером. У нас есть быстрые нападающие, которые могли бы реализовать контратаку. Сейчас наша цель - ставить игру. Мы немножко ее перестраиваем. А для этого нам надо побеждать», - приводит слова футболиста «Матч-ТВ».

Напомним, что единственный мяч во встрече забил полузащитник «быков» Алексей Ионов.

После этого матча «Рубин» занимает четвертое место, оставшись с 46 очками. Команда Леонида Слуцкого по дополнительным показателям опережает «Сочи», ЦСКА и «Динамо».

«Краснодар» же с 38-ю очками находится на десятой строчке таблицы.