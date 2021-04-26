Бубнов - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Тедеско грамотно выстроил игру

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

»«Спартак» грамотно выстроил игру. Возможно, общий план в нынешней ситуации было составить не так сложно, но он работал и в частностях. Нетипичный центр обороны Джикия - Кутепов - Гапонов был максимально разгружен, потому и ошибок почти не случалось. «Спартак» лишил соперника главных козырей в атаке, накрыв Влашича, через которого строится игра, не дав пространства для разгона Эджуке», - приводит слова Бубнова Sportbox.

После этой игры «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков. У «Локомотива», который идет вторым - 52 балла. ЦСКА опустился на шестое место, оставшись с 46 очками. По дополнительным показателям команда Ивицы Олича уступает «Рубину» и «Сочи».