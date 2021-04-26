Сульшер - об игре «Лидс» - «МЮ»: Мы доминировали на поле и не дали сопернику создать никаких шансов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (0:0).

«Я думаю, мы сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Мы доминировали в этом матче и не дали сопернику создать никаких шансов. Во второй половине нам не хватало сущей малости, чтобы мяч полетел по немного другой траектории. У нас были неплохие моменты, но мы их не использовали. До последних 18 метров или ярдов мы играли очень здорово, а потом все заканчивалось.

Способность принимать правильные решения подвела нас в самый важный момент. Хорошие шансы были у Бруну, у Дэна было пара неплохих возможностей. Мы говорили перед игрой, что тут будут сплошные блоки, и соперник действительно хорошо оборонялся», - сказал специалист.

Напомним, что перед матчем болельщики «МЮ» организовали пролет самолета над стадионом «Элланд Роуд». К самолету был прикреплен баннер с надписью: «2 миллиарда украдено # Глейзеры аут». Таким образом, фанаты выразили недовольство руководством клуба из-за вступления команды в Суперлигу.

После этой игры «манкунианцы» остались на второй позиции в АПЛ, набрав 68 очков. «Павлины» же поднялись на девятую позицию - 47 баллов.