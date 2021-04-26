Парфенов - о матче «Ростов» - «Арсенал»: Мы незаслуженно потерпели поражение

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1).

«По качеству команда точно не заслуживала поражения. По этому сценарию очень обидно и неприятно. Было качество игры, особенно когда команды были в полных составах. Считаю, что ни в чем не уступала команда, а моментами даже где-то были поострее возле ворот», - приводит слова специалиста «Матч-ТВ».

Напомним, что на 89-й минуте защитник «Арсенала» Роберт Бауэр не смог реализовать пельти, голкипер ростовского клуба Сергей Песьяков отразил одиннадцатиметровый удар.

После этого матча «Ростов» остался на девятой позиции, набрав 40 очков. «Оружейники» же располагаются на 13-м месте - 23 балла.