Максим Деменко: «Спартак» еще сохраняет шансы на попадание в ЛЧ – одна игра может все перевернуть

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил домашнюю победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что единственный гол в составе красно-белых забил форвард Джордан Ларссон. При этом подопечные Доменико Тедеско с 37-й минуты играли в большинстве после удаления хавбека армейцев Ильзата Ахметова.

– Игра хорошая, держала в напряжении до конца. Единственное, что преимущество у «Спартака» начало появляться тогда, когда у ЦСКА удалили игрока. Боялись за результат – все-таки играли две команды, которые проиграли свои предыдущие матчи. «Спартак» бьется за Лигу чемпионов, шансы есть – одна игра может все перевернуть. ЦСКА, конечно, тоже ищет варианты, чтобы быть повыше, ведь осталось три тура, – цитирует Деменко портал Rusfootball.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет два очка. ЦСКА расположился на шестой строчке с 46 очками.

В следующем туре красно-белые отправятся в гости к «Арсеналу» (3 мая), а армейский клуб примет у себя «Уфу» (1 мая).