Гасперини - о втором месте в серии А: Мы поставили цель остаться на этой позиции, будем работать

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил шансы своей команды остаться на втором месте по окончании сезона.

«Не знаю, сколько очков потребуется чтобы сохранить позиции. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель. Будем работать», - приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что в матче отличился голом российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук.

После этой победы «Аталанта» вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков. У лидирущего в чемпионате «Интера» в активе 79 баллов. «Болонья» занимает 12-ю строчку с 38-ю очками.