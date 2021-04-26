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Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.10
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.88 Х 3.60 П2 4.40
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
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Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.46 Х 4.30 П2 8.40
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 11.0 Х 6.00 П2 1.28
26 апреля 09:32
автор: Владислав Корегин

«Бавария» ведет переговоры с «Лейпцигом» относительно суммы отступных за Нагельсманна

Действующий контракт немецкого тренера с «быками» рассчитан до 30 июня 2023-го.

Руководство «Баварии» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, в данный момент возглавляющего «Лейпциг».

По информации Sport1, мюнхенский клуб считает, что 33-летний специалист сможет достойно заменить нынешнего наставника команды Ханса-Дитера Флика, который должен покинуть свой пост этим летом.

Отмечается, что в случае подписания контракта с Нагельсманном, действующему чемпиону Германии придется выплатить около 30 миллионов евро отступных за тренера.

Нагельсманн возглавил «Лейпциг» в июле 2019 года. Под его руководством клуб отыграл 90 матчей, одержал 53 победы, 21 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Контракт специалиста рассчитан до лета 2023-го.

источник: SPORT1.de
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