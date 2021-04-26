«Бавария» ведет переговоры с «Лейпцигом» относительно суммы отступных за Нагельсманна

Руководство «Баварии» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, в данный момент возглавляющего «Лейпциг».

По информации Sport1, мюнхенский клуб считает, что 33-летний специалист сможет достойно заменить нынешнего наставника команды Ханса-Дитера Флика, который должен покинуть свой пост этим летом.

Отмечается, что в случае подписания контракта с Нагельсманном, действующему чемпиону Германии придется выплатить около 30 миллионов евро отступных за тренера.

Нагельсманн возглавил «Лейпциг» в июле 2019 года. Под его руководством клуб отыграл 90 матчей, одержал 53 победы, 21 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Контракт специалиста рассчитан до лета 2023-го.