Кузнецов - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Это издевательство над футболом. Так судить нельзя

Экс-тренер «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал уровень судейства в матче 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Простите, но это издевательство над футболом, превратили его не знаю во что. Ахметову не надо было атаковать что ли? Так получается? Соболев даже борьбу не навязал, он просто стоял, даже ногу не сунул. Ильзат первый, бьет мячом в нападающего «Спартака». Мы из футбола делаем посмешище, так нельзя судить. Такой матч, а судьи позволяют себе такие вольности», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Напомним, что на 37-й минуте хавбек армейцев Ильзат Ахметов был удален за грубый фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве. Единственный мяч во встрече забил форвард Джордан Ларссон.

После этой игры «Спартак» остался на третьей строчке, набрав 50 очков. ЦСКА же находится шестой позиции - 46 баллов.