Форвард «Барселоны» Тринкау интересен «Милану» и «Ювентусу»

Фланговый нападающий «Барселоны» Франсишку Тринкау может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Согласно информации Calcio Mercato, 21-летнего португальца хотят подписать «Милан» и «Ювентус».

Отмечается, что каталонский клуб готов к продаже своего футболиста в летнее трансферное окно, так как игрок не смог усилить атакующую линию «сине-гранатовых» в достаточной мере – форвард всего дважды выходил в стартовом составе в рамках игр Ла Лиги.

Тринкау перешел в «Барселону» из «Браги» за 31 миллион евро в августе 2020 года, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил два гола и отдал три ассиста.