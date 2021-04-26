Зинченко опубликовал фото с Кубком английской лиги

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы в финале Кубка английской лиги над «Тоттенхэмом» (1:0).

«Это четвертый трофей. Рад видеть наших болельщиков сегодня на стадионе. Уже в среду мы выходим снова», - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, что украинский хавбек пополнил ряды «горожан» в 2016 году, перейдя из «Уфы» за 2 миллиона евро.

За все время пребывания в клубе Зинченко завоевал восемь трофеев: дважды становился чемпионом Англии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны и стал четырехкратным обладателем Кубка английской лиги.