Роман Вайденфеллер: Сомневаюсь, что Клопп вновь сможет отказать «Баварии»

Бывший голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер высказал мнение по поводу того, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Баварию».

Напомним, что действующий чемпион Германии находится в поисках нового тренера в связи с возможным уходом из клуба Ханса-Дитера Флика по окончании сезона-2020/21.

– Если такая ситуация возникнет, я не знаю, откажется ли Клопп от второго предложения «Баварии». Юрген уже разговаривал с «Баварией» еще до того, как оказался в Дортмунде. Это следующий шаг для него, если он все еще хочет быть в игре каждый день, – цитирует экс-игрока «шмелей» Sport1.

Действующий контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне «мерсисайдцы» рискуют не попасть в Лигу чемпионов – после 33 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. В связи с этой ситуацией, Клопп может задуматься об уходе из клуба.