Стали известны имена специалистов, претендующих на пост главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» определился с кандидатами на пост главного тренера команды.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, заменить уволенного Жозе Моуринью в лондонском клубе могут следующие специалисты: Брендан Роджерс («Лестер»), Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»), Марсело («Атлетик») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

Отмечается, что в подписании Нагельсманна заинтересована «Бавария».

После 33 туров «шпоры» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на пять очков.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» назначен Райан Мэйсон.