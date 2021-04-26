Генеральный директор «Сочи» опроверг интерес клуба к Дзагоеву

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал появившуюся информацию о том, что центральный полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может оказаться в сочинском клубе по окончании сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что 30-летнего игрока также хотят подписать «Краснодар» и «Ростов».

– Интерес к Дзагоеву? Кто вам такое сказал? Я не собираюсь подтверждать информацию, о которой первый раз вообще слышу, – цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В общей сложности он провел за команду 373 матча, забил 77 голов и отдал 90 ассистов. Вместе с клубом игрок стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт хавбека с армейцами истекает 30 июня 2021 года.