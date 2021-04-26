Игбун может покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун близок к тому, чтобы сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», 30-летний нигериец недоволен тем, что он редко попадает в основной состав бело-голубых. Отмечается, что агент форварда уже находится в поисках новой команды для своего клиента. Сам столичный клуб готов вести переговоры по продаже футболиста этим летом.

Игбун присоединился к «Динамо» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, забил один гол. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.