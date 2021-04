Анри и Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ

Пресс-служба Английской премьер-лиги сообщила о том, что форварды Алан Ширер и Тьерри Анри стали первыми лауреатами Зала славы соревнований.

Напомним, что за всю свою карьеру Ширер забил 260 голов в 441 матче в рамках АПЛ. Он является лучшим игроком в истории турнира в данном показателе. Форвард защищал цвета «Блэкберна», «Ньюкасла» и «Саутгемптона».

Что касается Анри, то французский футболист выступал за «Арсенал» в период с 1999 по 2007 год. Также он возвращался в лондонский клуб в 2012 году. На счету нападающего 175 забитых мячей в 258 встречах в чемпионате Англии.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV