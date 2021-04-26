Головин – о матче с «Анже»: Тяжелый матч, но главное, что «Монако» заработал три очка

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин оценил победу своей команды над «Анже» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что во вчерашней игре 24-летний россиянин провел на поле 79 минут и был заменен на Сеска Фабрегаса.

– Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Это сейчас для нас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжелой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счет, – цитирует Головина Sport24.

В нынешнем сезоне российский хавбек отыграл 21 матч, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.

После 34 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 71 очко. От лидирующего «Лилля» команда отстает на два очка.