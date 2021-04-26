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Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0
Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.52 Х 3.90 П2 7.50
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.10
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Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.60 П2 1.28
26 апреля 11:13
автор: Владислав Корегин

Головин – о матче с «Анже»: Тяжелый матч, но главное, что «Монако» заработал три очка

Вчера одержали пятую победу кряду в чемпионате.

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин оценил победу своей команды над «Анже» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что во вчерашней игре 24-летний россиянин провел на поле 79 минут и был заменен на Сеска Фабрегаса.

– Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Это сейчас для нас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжелой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счет, – цитирует Головина Sport24.

В нынешнем сезоне российский хавбек отыграл 21 матч, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.

После 34 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 71 очко. От лидирующего «Лилля» команда отстает на два очка.

1 мая «монегаски» на своем поле сыграют против «Лиона».

источник: Sport24.ru
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