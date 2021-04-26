СМИ: ЦСКА может обменять Облякова на Уткина

Центральный полузащитник ЦСКА Иван Обляков все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Краснодаре».

По информации портала «Метарейтинг», армейский клуб готов отпустить 22-летнего игрока в стан краснодарцев в летнее трансферное окно. При этом отмечается, что в данную сделку может быть включен хавбек Даниил Уткин, потерявший место в стартовом составе «быков» в этом сезоне из-за конфликта с экс-тренером команды Мурадом Мусаевым.

Обляков перешел в ЦСКА в августе 2018 года из «Уфы» за четыре миллиона евро. В общей сложности хавбек отыграл 99 матчей, забил восемь голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Что касается Уткина, то 21-летний игрок является воспитанником академии «Краснодара» – на его счету 62 проведенных встречи за свой родной клуб, в которых он отличился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста истекает 30 июня 2022 года.