Червиченко - о твите «Спартака» в адрес ЦСКА: Получилось как-то по-деревенски

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о провокационном сообщении красно-белых в «твиттере».

«Я уже говорил, что там какой-то задорный шутник работает. Шутки непонятные. Иногда просто получается по-деревенски. Но, видимо, хозяевам нравится, раз все это продолжается.

На самом деле, передавать приветы - это одно и, опять же, одно дело, когда ты на голову соперника сильнее, но когда ты из-за такого очень спорного удаления и грубейшей ошибки соперника обыгрываешь его с перевесом всего в один мяч, это не комильфо», - приводит слова Червиченко «Р-Спорт».

Напомним, что на 37-й минуте хавбек армейцев Ильзат Ахметов был удален за грубый фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве. Единственный мяч во встрече забил форвард Джордан Ларссон.

ЦСКА опубликовал ответ:

В предыдущем туре красно-белые потерпели поражение от «Уфы» со счетом 0:3.

После этой игры «Спартак» остался на третьей строчке, набрав 50 очков. ЦСКА же находится шестой позиции - 46 баллов.