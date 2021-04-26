Червиченко – о матче «Спартак» – ЦСКА: Это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жестких столкновений давно не видел.

Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей ребята пытались перебить друг друга. Причем это была не симуляция, а реальные жесткие стыки - аж щитки хрустели», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что на 37-й минуте хавбек армейцев Ильзат Ахметов был удален за грубый фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве. Единственный мяч во встрече забил форвард Джордан Ларссон.

После этой игры «Спартак» остался на третьей строчке, набрав 50 очков. ЦСКА же находится шестой позиции - 46 баллов.