Гендиректор «Сочи»: Велика вероятность, что Джанаев сможет сыграть против «Краснодара»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о том, когда вернется на поле основной голкипер команды Сослан Джанаев.

Напомним, что 18 марта 34-летний игрок получил травму приводящей мыщцы и пропустил последних пять матчей сочинцев. В играх чемпионата России его заменил Николай Заболотный, а в матче 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:3) место в воротах занял Денис Адамов.

– Джанаев чувствует себя намного лучше. Скоро будем лицезреть его на поле. До конца чемпионат точно сыграет. Велика вероятность, что уже в следующем матче РПЛ Сослан выйдет на поле, – приводит слова Рубашко Sport24.

В нынешнем сезоне Джанаев принял участие в 22 встречах, пропустил 23 гола и восемь раз отстоял «на ноль».

1 мая сочинский клуб сыграет в гостях с «Краснодаром» в рамках 28-го тура РПЛ. Начало матча – в 19:00 мск.