«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Химками»

«Динамо» приняло решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением по двум эпизодам матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

«В рамках установленной процедуры мы официально обратились сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах.

Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти. У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR.

Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство в турнире станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка», - приводит слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова официальный сайт клуба.

В матче «Динамо» и «Химок» был очень спорный момент, когда в штрафной гостей упал Николай Комличенко.



Это пенальти? 🤫 pic.twitter.com/JZHpN3DcQh — Матч ТВ (@MatchTV) April 24, 2021

Напомним, что единственный мяч на последних минутах встречи забил полузащитник подмосковного клуба Максим Глушенков.

После этой игры бело-голубые находятся на седьмой строчке в чемпионате России, набрав 46 очков. «Химки» же расположились на восьмом месте - 41 балл.