Английские клубы начнут бойкотировать социальные сети с 30 апреля

Генеральный директор Английской премьер-лиги Ричард Мастерс заявил о том, что все клубы, выступающие в соревнованиях под эгидой Футбольной Ассоциации намерены бойкотировать все социальные сети с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с проявлениями расизма.

Отметим, что данная акция касается всех английских команд, в том числе представителей АПЛ, Чемпионшипа и женских лиг Англии.

– Расистское поведение в любой форме недопустимо, и ужасные оскорбления, которые мы наблюдаем в отношении игроков в социальных сетях, не могут продолжаться. Данная акция будет направлена на то, что подчеркнуть острую необходимость для компаний соцсетей сделать больше для искоренения расовой ненависти, – приводит слова Мастерса «МК-Спорт», ссылающийся на официальный сайт АПЛ.

Напомним в феврале Премьер-лига обратилось с письмом к генеральным директорам Twitter и Facebook Джеку Дорси и Марку Цукербергу соответственно с целью не допускать расистские злоупотребления на своих платформах, отфильтровав, заблокировав и удалив разжигающие ненависть высказывания.