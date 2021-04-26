Академию «Спартака» перенесут из Сокольников в Тушино

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что академия клуба имени Федора Черенкова переместится из Сокольников в Тушино.

«Мы переводим академию из Сокольников в Тушино и здесь будем строить крытый манеж. Это будет современный манеж. Он будет доступен не только для академии. Здесь будут открытые студии с возможностью записи в них не только для тех, кто хочет стать профессиональным спортсменом, но и для желающих просто поиграть в футбол», - приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Отметим, что академия была основана в 1934 году и является одной из лучших в России.

Футбольная школа становилась неоднократным победителем и призером внутрироссийских и международных соревнований.

После 27 матчей в РПЛ «Спартак» занимает третью позицию, набрав 50 очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с тульским «Арсеналом».