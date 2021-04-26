Источник: Бабаев мог покинуть ЦСКА еще до Нового года, однако его кандидатуру отстоял Гинер

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев мог покинуть армейский клуб в конце прошлого года.
Как сообщает Eurostavka, на уходе 43-летнего специалиста настаивал глава совета директоров красно-синих Максим Орешкин. Однако президент столичной команды Евгений Гинер смог убедить руководителей столичной команды не спешить с данным решением.
Ранее стало известно, что Бабаев покинет ЦСКА в случае, если клуб не попадет в еврокубки.
Российский специалист занимает свой пост с 2007 года. С тех пор армейцы три раза становились чемпионами России.
источник: Eurostavka