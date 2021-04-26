Сергей Хусаинов: Ахметов по-хамски врезался в Соболева. Тот вообще мог закончить с футболом

- Эпизод с рукой Айртона даже обсуждать не нужно. Кукуян правильно давал играть, это ерунда, а не игра рукой. Что до удаления, то оно сомнений не вызывает. Удар Ахметова был не просто хамский, а суперхамский. Так играть нельзя. Прямо возле скамейки «Спартака»… игроку национальной сборной… Вот вы все говорите, что Артема Дзюбу не трогайте, он игрок сборной… Но вот же еще один человек, который на Евро-2020 поедет, и Ахметов ему с разгона врезается в ногу.

Да, он хотел вступить в единоборство, но бежал к Соболеву на скорости, что трактуется, как агрессия. Это первое. Второе – попал он в ногу открытой подошвой. Ахметов развернул стопу, но по сути нанес удар в голень. Тут даже не важно, кто первым сыграл в мяч, он просто по-хамски продолжил движение. Это явное намерение нанести травму. И еще после матча говорил: «Я же ему в щиток заехал». Послушай, ты должен благодарить бога, что в щиток попал, а не в открытую голень. Соболев мог вообще закончить с футболом.

Паша Кукуян среди арбитров РПЛ самый футбольный, поэтому понимает игру, но как будто находится под впечатлением от своей хорошей работы на матче «Зенит» - «Спартак». Да, его нужно сохранить в памяти для уверенности, но жить прошлым нельзя. Да, здесь тоже топ-матч, но команды другие, даже «Спартак» иной. Плюс нужно учитывать концовку чемпионата. Но это все психология. Проще говоря, это другой матч и судить его надо иначе.

Сочетание всех этих нюансов привело к тому, что в ключевом эпизоде Кукуян поплыл. Важно с первых минут проявлять максимальную концентрацию, а он вместо жесткой, но справедливой трактовки единоборств начал игроков поучать: «Вот ты еще раз его пальчиком тронешь, я тебя накажу». Это же профессионалы, они знают, что делать! Это и привело к тому обсуждаемому всеми эпизоду с удалением Ахметова.

Кукуян на первых минутах не проявил жесткость по отношению к стыковым эпизодам, в результате и этот простой он пропустил – просто свистнул. А это фол целенаправленный. Хорошо, на VAR был Сергей Карасев. Он подсказал, Кукуян пошел к монитору и быстро понял свою оплошность. Надо сказать, они молодцы, что быстро и четко исправили ошибку. К счастью для Павла, справедливость восторжествовала, он после этого эпизода не сломался, держал нити игры и в остальном отсудил дерби нормально.