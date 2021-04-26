Сергей Хусаинов – о матче «Динамо» – «Химки»: Пенальти на Комличенко очевиден

- Конечно, пенальти был – Филин двумя руками обхватил Комличенко и завалил в штрафной на газон. Тут двух мнений быть не может.

Самое печальное, что этот эпизод пропустил начинающий арбитр Кукуляк. Он был в идеальной позиции, и если бы на его месте был Вилков, четко попал бы под решение о пожизненном отстранении. Тут к бабке не ходи – это умышленное отступление от правил игры. Это предвзятость, а не низкая квалификация, иначе Кукуляк на поле в РПЛ не появился бы. Он все видел, но осознанно не зафиксировал фол в штрафной площади.

Кстати, это не только пенальти, но и желтая карточка, которая у Филина была бы второй. Вы представляете, как сильно этот эпизод разворачивает игру? В эпизоде с Ахметовым мы обсуждаем, почему Кукуян не дал красную, но он хотя бы зафиксировал фол, а тут арбитр даже не свистнул.

Других объяснений не вижу. Кукуляк несвободен в начале судейской карьеры, и это очень плохо. В будущем он так и будет носить за спиной этот рюкзачок. Если Вилкова отстранили и пообещали разбираться с судьями на ранней стадии, вот вам новый пример – начинайте.

Напомним, данный эпизод произошел на 79-й минуте, еще при счете 0:0, а на 91-й минуте химчанин Максим Глушенков забил победный мяч. «Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам с падением Комличенко в штрафной гостей - на 79-й и 82-й минутах.