Сергей Хусаинов: Непонятно, почему Казарцева вернули в РПЛ, а Вилкова – отстранили пожизненно

- Это решение напрашивалось уже давным-давно. Если проследить хронологию отстранения Вилкова, можно вспомнить, что его уже отстраняли на непродолжительный срок, еще до Хачатурянца, дисквалифицировали, потом опять назначали. Сейчас выясняется, после того, как Вилков обманул КДК у него с Хачатурянцем был разговор, он принес извинения.

Но не это главное, а то, что человек, имеющий такую большую судейскую практику, регулярно в эпизодах игры демонстрировал предвзятое отношение к той или иной команде. Он непрофессионально использовал свое служебное положение, пользуясь своими знаниями и опытом в противовес справедливости, духу честной спортивной борьбы и основ правил игры в футбол. Это и является основой отстранения.

Но вот это категорическое ПОЖИЗНЕННОЕ отстранение… Послушайте, вы же сами все это время ему доверяли и возвращали после отстранений. Возникает вопрос: что же мешало раньше с ним расстаться? А тут «утрата доверия». Вопрос: он что-то не так сделал? Нарушил какое-то обещание? Вероятно, были внутренние договоренности. Хорошо, не расстреляли, но ведь Вилков с его опытом может судить мальчишек и помочь нашему футболу.

Есть и политический момент. Когда Вилков был действующим арбитром, РФС помог ему стать председателем Нижегородской региональной федерации, которая является членом РФС. По сути, его сделали губернатором нижегородской футбольной губернии, а затем пожизненно лишили профессии. Это вызывает удивление и вопросы. Почему так-то? Почему Василия Казарцева тихонечко отправили в тень, сослали в ФНЛ, а потом вернули в РПЛ. И он продолжает судить, совершать ошибки и набивать шишки. Здесь одно решение, а здесь – другое.

Пожизненно – это очень сильно. Видимо, из шкафа достали скелеты, которые сложили туда еще предыдущие руководители судейского корпуса. Иначе не укладывается в голове, почему так жестко и сверх человеческого понимания применена такая мера наказания.