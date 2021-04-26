Сайманов - о матче «Рубин» - «Краснодар»: У команды нет большого опыта участия в подобных матчах

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий после поражения команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Во-первых, не было у нас нескольких важных игроков в нападении. Во-вторых, ребята очень хотели победить в этом матче, понимали, что они находятся очень близко к зоне еврокубков. Поэтому необоснованно как-то прижались к воротам.

Парни понимали всю важность игры, но нет большого опыта участия в подобных матчах. Особенно у молодых», - приводит слова руководителя «СЭ».

Отметим, что «Краснодар» одержал первую победу под руководством Виктора Гончаренко. Единственный мяч во встрече забил полузащитник «быков» Алексей Ионов.

После этого матча «Рубин» располагается на четвертом месте, набрав 46 очков. «Краснодар» же находится на 10-й строчке - 38 баллов.