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Португалия - Сегунда 17:30 Бенфика Б 0 Пенафиел 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.00 Х 3.80 П2 1.90
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.18
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.33 Х 3.80 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.60 П2 1.28
26 апреля 13:18
автор: Степан Шереметьев

Сайманов - о матче «Рубин» - «Краснодар»: У команды нет большого опыта участия в подобных матчах

В матче 27-го тура РПЛ казанский клуб потерпел домашнее поражение от краснодарцев со счетом 0:1.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий после поражения команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Во-первых, не было у нас нескольких важных игроков в нападении. Во-вторых, ребята очень хотели победить в этом матче, понимали, что они находятся очень близко к зоне еврокубков. Поэтому необоснованно как-то прижались к воротам.

Парни понимали всю важность игры, но нет большого опыта участия в подобных матчах. Особенно у молодых», - приводит слова руководителя «СЭ».

Отметим, что «Краснодар» одержал первую победу под руководством Виктора Гончаренко. Единственный мяч во встрече забил полузащитник «быков» Алексей Ионов.

После этого матча «Рубин» располагается на четвертом месте, набрав 46 очков. «Краснодар» же находится на 10-й строчке - 38 баллов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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