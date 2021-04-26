Валерий Масалитин: Назначение Олича на пост главного тренера – большая ошибка руководства ЦСКА

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу Ивицы Олича на посту главного тренера армейского клуба.

Напомним, что 41-летний специалист возглавил столичную команду 23 марта. Под его руководством красно-синие одержали три победы и потерпели три поражения.

– На мой взгляд, назначение Олича – большая ошибка руководства ЦСКА. Мне кажется, что клубу надо было дать спокойно доработать братьям Березуцким, а не совершать преждевременных действий. Когда тренера убирают по ходу сезона, нужен специалист, который знает ситуацию изнутри. Какой смысл было приглашать Олича на несколько туров? Его надо было для начала просто познакомить с командой, а не ставить главным, – цитирует Масалитина Sport24.

После 27 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на шесть очков.

1 мая армейцы сыграют дома против «Уфы». Начало встречи – в 16:30 мск.